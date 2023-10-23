Суд в Тюмени отказал Utair в многомиллионном иске к компании из Армении

Армянская фирма обязалась выполнить поставку двигателей для самолетов «Ютэйр» — об этом свидетельствуют соглашения, заключенные между компаниями. Однако свои обязательства Aquila Technics так и не выполнила, а денежные средства, потраченные ПАО «Авиакомпания „Ютэйр“ не возмещены, сообщает Muksun.fm.