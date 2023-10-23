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Суд в Тюмени отказал Utair в многомиллионном иске к компании из Армении

Суд в Тюмени отказал Utair в многомиллионном иске к компании из Армении

23 октября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Авиакомпания «Ютэйр» подала иск в отношении армянской фирмы Aquila Technics. Причиной стало невыполнение обязательств по заключенным ранее соглашениям.
Сюжет
Суд

Армянская фирма обязалась выполнить поставку двигателей для самолетов «Ютэйр» — об этом свидетельствуют соглашения, заключенные между компаниями. Однако свои обязательства Aquila Technics так и не выполнила, а денежные средства, потраченные ПАО «Авиакомпания „Ютэйр“ не возмещены, сообщает Muksun.fm.

В связи с этим, авиакомпания в суде в Тюмени потребовала наложить арест на денежные средства армянской фирмы. В своем запросе «Ютэйр» указала сумму в 175 млн Российских рублей и 1,5 млн долларов. Судьи решили возвратить иск из-за подсудности. Теперь авиакомпания обращается в суд ХМАО.

В парке авиакомпании находятся шесть самолетов Boeing 737-400 и 18 — Boeing 737-500 — именно эти самолеты и должна была обслуживать армянская фирма. Однако на сайте сервисной фирмы «Ютэйр» не числится в клиентской базе.

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#Тюмень#Тюменская область#Суд#Арест#Самолеты#ЮТэйр#Дмитрий Балобанов
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