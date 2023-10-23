Суд в Тюмени отказал Utair в многомиллионном иске к компании из Армении

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Армянская фирма обязалась выполнить поставку двигателей для самолетов «Ютэйр» — об этом свидетельствуют соглашения, заключенные между компаниями. Однако свои обязательства Aquila Technics так и не выполнила, а денежные средства, потраченные ПАО «Авиакомпания „Ютэйр“ не возмещены, сообщает Muksun.fm.
В связи с этим, авиакомпания в суде в Тюмени потребовала наложить арест на денежные средства армянской фирмы. В своем запросе «Ютэйр» указала сумму в 175 млн Российских рублей и 1,5 млн долларов. Судьи решили возвратить иск из-за подсудности. Теперь авиакомпания обращается в суд ХМАО.
В парке авиакомпании находятся шесть самолетов Boeing 737-400 и 18 — Boeing 737-500 — именно эти самолеты и должна была обслуживать армянская фирма. Однако на сайте сервисной фирмы «Ютэйр» не числится в клиентской базе.