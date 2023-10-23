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57% vs 43%: в России мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин

57% vs 43%: в России мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин

23 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
МТС Банк провел исследование предпочтений россиян в сфере благотворительности в третьем квартале 2023 года. Количество пожертвований за год увеличилось на четверть, а средняя сумма платежа — на 19%. При этом аналитики отмечают, что мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин.

В третьем квартале 2023 года чаще всего пожертвований осуществляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани. Год назад места с третьего по пятое занимали Нижний Новгород, Пермь и Рязань, следует из данных сервиса пожертвований МТС Банка.

Исследование также показало, что мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин — 57% против 43%. А средний возраст жертвователя — 41 год.

Больше всего россиян волнуют проблемы детей, тяжелобольных взрослых и пожилых людей. Фонды, занимающиеся именно этими вопросами, получают большее количество переводов через специальный сервис МТС Банка. Топ фондов-благополучателей в третьем квартале 2023 года возглавляет «Подари жизнь», на втором месте — «Фонд Хабенского», далее расположились: «Русфонд», «Семья вместе» и «Дом с маяком».

В июле 2023 года МТС Банк объявил о значительном расширении списка благотворительных организаций для совершения пожертвований. Пользователям стало доступно более 500 фондов по всей России. Эти организации помогают людям с инвалидностью, детям и взрослым с различными заболеваниями, животным и окружающей среде.

Исследование основано на анализе обезличенных данных в июле–сентябре 2022–2023 годов по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России по соответствующим МСС-кодам и платежам через сервис пожертвований МТС Банка.

#Общество#Аналитика#Россия#Животные#МТС#Исследования#Мужчины#Благотворительность#Пожилые люди#Благотворительный фонд#Благотворительные акции#Больные#Женщина#Анастасия Имамахметова
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