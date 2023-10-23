4 из 10 тюменцев выступают против запрета цирков с животными

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В России активно обсуждается закон о запрете цирковых представлений с участием животных. Проект в том или ином виде поддерживается каждым вторым россиянином. Своим мнением на этот счет поделились и тюменцы, результаты опроса предоставил сервис «SuperJob».
По словам экспертов, запрет на домашних и диких животных в цирках поддерживают 43% опрошенных горожан. То, что из цирков нужно убрать только диких животных, одобряют 9% респондентов.
За полный запрет любых животных в цирках выступили 45% опрошенных женщин, только диких — 10%. У сильного пола другое мнение на этот счет: по данным опроса, данные варианты запретов поддерживают 41% и 8% мужчин соответственно.
Выяснилось, что позиция, которую занимает тюменец, зависит и от его заработка. Так, опрошенные, зарабатывающие менее 50 тысяч рублей в месяц, чаще поддерживают запрет на участие животных в представлениях. Самыми активными сторонниками данной инициативы оказались горожане в возрасте до 34 лет.
Остается главный вопрос: что делать с цирковыми животными. Тюменцы считают, что их можно передать в зоопарки, отправить в заповедные зоны, создать для них приюты, отпустить на волю под присмотром человека, либо оставить при цирках, но новых больше не брать.
Ранее «Наш Город» сообщал, что данная инициатива вызвала споры в социальных сетях. По мнению тюменцев, депутатам следует заняться решением других, более масштабных проблем.