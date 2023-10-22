nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Тюмени заработная плата выросла на 33%

В Тюмени заработная плата выросла на 33%

22 октября 2023, 06:09
Фото: 1MI
В Тюменской области выросла медианная заработная плата. За последний год она увеличилась на 33% и сегодня составляет более 67 тысяч рублей. Как пояснили «Нашему Городу» аналитики «Зарплаты.ру», причиной роста заработной платы стал рост уровня конкуренции за кадры между работодателями.
«Сегодня рынок труда кандидатский, предложение соискателей несоизмеримо со спросом работодателей. На ситуацию также влияет демографическая яма, экономические потрясения, отъезд части населения в другие страны. Проблемы с наймом мотивируют работодателей Тюменской области повышать зарплаты», — отметили эксперты.

Сегодня число опубликованных вакансий в два раза превышает рост предложений. Данная тенденция наблюдается с начала лета этого года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 47% за 12 месяцев выросло число вакансий для представителей рабочих профессий. При этом на одно предложение о работе приходится лишь 2,3 резюме. Для привлечения сотрудников работодатели вынуждены повышать уровень предлагаемых зарплат — за год рост составил более 7 тысяч рублей. Сегодня представителям рабочих профессий в регионе готовы платить порядка 67,7 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюмени стоимость топлива выросла на 7 рублейВ Тюмени достроили проблемный дом в ЖК «Москва»Тюменские власти экономят на сносе аварийного жилья
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Зарплаты#Дефицит#Средняя зарплата
Подпишитесь
«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой
20 октября, 08:19
Экс-глава тюменской ФСБ уезжает в Башкирию
Вчера, 07:00
Теперь только по праздникам? В Тюмени подорожала говядина
Вчера, 08:13
Тюменскому футболисту не платят зарплату в Казахстане больше полугода
Вчера, 07:31
«Машина времени»: лишь 1 из 100 тюменцев узнает эти городские места по архивным фото
20 октября, 07:06
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
19 октября, 06:01