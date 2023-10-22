В Тюмени заработная плата выросла на 33%

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 47% за 12 месяцев выросло число вакансий для представителей рабочих профессий. При этом на одно предложение о работе приходится лишь 2,3 резюме. Для привлечения сотрудников работодатели вынуждены повышать уровень предлагаемых зарплат — за год рост составил более 7 тысяч рублей. Сегодня представителям рабочих профессий в регионе готовы платить порядка 67,7 тысяч рублей.