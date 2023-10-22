Тюменские власти экономят на сносе аварийного жилья

Posted 22 октября 2023, 04:36
Published 22 октября 2023, 04:36
Modified 22 октября 2023, 04:38
Updated 22 октября 2023, 04:38
По ее словам, за период с 2021 по 2023 годы на безвозмездной основе был демонтирован 31 дом. Всего за период с 2019 по 2023 год в областной столице было снесено 489 домов.
По состоянию на 1 октября сносу подлежат 147 многоквартирных домов Тюмени, из них около 90 уже демонтированы, в отношении 60 домов обеспечивается проведение мероприятий по организации сноса, по 35 домам уже заключены муниципальные контракты и договоры о безвозмездном сносе, в отношении 25 домов проводятся закупочные процедуры по заключению муниципальных контрактов на снос.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под реализацию программы комплексного развития территорий могут отдать земельный участок в границе улиц Магнитогорская — Ростовская — Амурская — Восстания (район Маяк). В настоящее время вопрос о возможном проведении реновации рассматривается администрацией города.