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Posted 22 октября 2023, 04:36

Published 22 октября 2023, 04:36

Modified 22 октября 2023, 04:38

Updated 22 октября 2023, 04:38

Тюменские власти сэкономили на сносе домов 54 миллиона рублей

Тюменские власти экономят на сносе аварийного жилья

22 октября 2023, 04:36
Фото: 1MI.

Тюменские власти сэкономили на сносе домов 54 миллиона рублей

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Власти Тюмени сэкономили на сносе аварийных домов около 54 миллионов рублей благодаря реализации механизма безвозмездного сноса ветхого жилья. Об этом сообщила директор городского департамента имущественных отношений Ольга Федоренко.

По ее словам, за период с 2021 по 2023 годы на безвозмездной основе был демонтирован 31 дом. Всего за период с 2019 по 2023 год в областной столице было снесено 489 домов.

По состоянию на 1 октября сносу подлежат 147 многоквартирных домов Тюмени, из них около 90 уже демонтированы, в отношении 60 домов обеспечивается проведение мероприятий по организации сноса, по 35 домам уже заключены муниципальные контракты и договоры о безвозмездном сносе, в отношении 25 домов проводятся закупочные процедуры по заключению муниципальных контрактов на снос.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под реализацию программы комплексного развития территорий могут отдать земельный участок в границе улиц Магнитогорская — Ростовская — Амурская — Восстания (район Маяк). В настоящее время вопрос о возможном проведении реновации рассматривается администрацией города.

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