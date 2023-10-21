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Рейс из Тюмени отложили на 7,5 часов

Вылет самолета из Тюмени отложили более чем 7 часов

21 октября 2023, 07:13
Фото: 1MI

Рейс из Тюмени отложили на 7,5 часов

В тюменском Рощино на 7,5 часов задержан вылет рейса Тюмень — Самара. Отправка воздушного судна из областной столицы отложена с 16:00 до 23:30.

Также задерживается прилет борта из Самары — вместо 15:10 самолет прилетит в Рощино только в 22:45. В справочной службе тюменского аэропорта сообщили, что вылет задержан из-за позднего прибытия самолета.

Рейс выполняет авиакомпания Red Wings Airlines. По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, у авикомпании также задерживается вылет в Екатеринбург — с 17:40 до 01:05.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском аэропорту Рощино 8 октября совершил экстренную посадку борт Utair, вылетевший из Березово (Югра). У самолета во время полета отказал один из двигателей.

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