Вылет самолета из Тюмени отложили более чем 7 часов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:15
Также задерживается прилет борта из Самары — вместо 15:10 самолет прилетит в Рощино только в 22:45. В справочной службе тюменского аэропорта сообщили, что вылет задержан из-за позднего прибытия самолета.
Рейс выполняет авиакомпания Red Wings Airlines. По данным онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, у авикомпании также задерживается вылет в Екатеринбург — с 17:40 до 01:05.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском аэропорту Рощино 8 октября совершил экстренную посадку борт Utair, вылетевший из Березово (Югра). У самолета во время полета отказал один из двигателей.