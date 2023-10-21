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Posted Сегодня, 21:53

Published Сегодня, 21:53

Modified Сегодня, 21:58

Updated Сегодня, 21:58

Вступил в силу закон, защищающий от кражи денег с карты

Вступил в силу закон, защищающий от кражи денег с карты

20 октября 2023, 21:53
Фото: 1MI
С 21 октября между Банком России и МВД начнется онлайн-обмен информацией о мошеннических операциях, сообщили в Центробанке.
Сюжет
Закон

По новому закону, полицейские смогут оперативно получать данные об операциях по картам без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России.

Так, они смогут запросить данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки, говорится в законе.

Новые нормы создают режим «одного окна» для получения необходимой информации и позволят расследовать факты мошенничества и уголовных дел в максимально сжатые сроки. При этом обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Сведения, которые регулятор получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций, подчеркнули в ЦБ.

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