Вступил в силу закон, защищающий от кражи денег с карты

Posted Сегодня, 21:53
Published Сегодня, 21:53
Modified Сегодня, 21:58
Updated Сегодня, 21:58
По новому закону, полицейские смогут оперативно получать данные об операциях по картам без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России.
Так, они смогут запросить данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не будет в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки, говорится в законе.
Новые нормы создают режим «одного окна» для получения необходимой информации и позволят расследовать факты мошенничества и уголовных дел в максимально сжатые сроки. При этом обмен данными будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.
Сведения, которые регулятор получит от правоохранительных органов, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций, подчеркнули в ЦБ.