В Сладковской больнице новый видеогастроскоп выявил тяжелые патологии у 31 пациента

Шесть месяцев назад в Сладковской больнице появился новый видеогастроскоп для диагностики гастроэнтерологических заболеваний. За это время на аппарате было проведено более 200 обследований, у 31 пациента выявлены серьезные патологии, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Аппарат используют для исследования состояния желудка. С помощью гастроскопии возможно выявить эрозивные, язвенные изменения слизистой оболочки пищевода, желудка, полипы, а также выявить наличие новообразований. «Благодаря вовремя проведённому исследованию, происходит выявление заболеваний на ранних стадиях развития. Именно качественная диагностика в настоящее время позволяет врачу установить точный диагноз в кратчайшие сроки и назначить лечение», — пояснил главврач учреждения Дмитрий Суворов. Видеогастроскоп поступил в Сладковский филиал областной больницы весной этого года по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.