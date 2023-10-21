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В администрации Тюмени назвали сроки расширения экопарка «Затюменский»

В администрации Тюмени назвали сроки расширения экопарка «Затюменский»

21 октября 2023, 05:38
Фото: 2 ГИС
Рядом с экопарком Затюменский благоустроят прилегающую территорию. Работы начнут в следующем году и по планам завершат до декабря 2025 года. О этом сообщили в администрации Тюмени.

На первом этапе работ по благоустройству оборудуют комплектную трансформаторную подстанцию, котельную, основное административное строение, также установят опоры освещения, проложат инженерные сети.

Второй этап предполагает строительство дорог, пешеходных дорожек и возведение теплой автостоянки, здания велопроката, общественного туалета, установку малых архитектурных форм, амфитеатра. Также в перспективе на благоустроенной территории появятся детская площадка, спортивные сооружения, будут проведены работы по озеленению.

По данным администрации города, финансирование работ по благоустройству территории рядом с экопарком заявлено в плане бюджета на 2024 год. Однако работы по реализации проекта будут зависеть от решения Тюменской городской Думы о выделении достаточного объема финансирования на строительство, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работы по реставрации «муравейника», дома по улице Республики, 92, пройдут не раньше 2027 года. Многоквартирный дом включен в «Региональную программу капремонта на 2015–2053 годы» со сроком капремонта фасада в 2027–2029 годах.

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