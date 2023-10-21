В администрации Тюмени назвали сроки расширения экопарка «Затюменский»

По данным администрации города, финансирование работ по благоустройству территории рядом с экопарком заявлено в плане бюджета на 2024 год. Однако работы по реализации проекта будут зависеть от решения Тюменской городской Думы о выделении достаточного объема финансирования на строительство, пишет РБК Тюмень.