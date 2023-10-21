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Тюменской мэрии удалось сократить дефицит бюджета на 1 миллиард рублей

Тюменской мэрии удалось сократить дефицит бюджета на 1 миллиард рублей

21 октября 2023, 03:26
Фото: 1MI
Доходы бюджета Тюмени с начала этого года составили 30,7 миллиардов рублей, расходная часть достигла 32,4 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук.

По его словам, за полгода городской бюджет пополнился на 16,2 миллиарда рублей — 41% от уточненного прогноза на 2023 год (39,3 миллиарда рублей), расходы за 6 месяцев составили 18,8 миллиардов рублей — 42%. Дефицит городского бюджета за три месяца удалось сократить с 2,7 миллиардов до 1,7 миллиардов рублей.

Пилипчук отметил, что большая часть бюджетных средств в этом году традиционно была направлена на реализацию 21 муниципальной программы. Из них одна уже по итогам первого полугодия была исполнена на 100% — это поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число жителей с доходом более 100 миллионов рублей. За последний год их количество увеличилось на 11% — до 92 человек.

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