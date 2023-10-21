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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Тюменцев напугала мощная вспышка света ночью

Тюмень ночью озарила мощная вспышка света. Что это было?

21 октября 2023, 05:13
Фото: 1MI

Тюменцев напугала мощная вспышка света ночью

Жителей Тюмени напугали две яркие вспышки света в пятницу вечером, около 23:00, в Заречном микрорайоне. По словам горожан, их было видно также в микрорайоне Тарманы.
Видео: ЧС Тюмень
«В районе Заречного микрорайона в 23:00 была яркая вспышка зеленоватого оттенка. Кто что знает и видел?» — задались вопросом тюменцы в социальных сетях.

В комментариях пошутили, что это НЛО, Терминатор, метеорит упал, снег взорвался. Некоторые «хохмачи» и вовсе заявили, что это вспышки от телефонов, на которые тюменцы фотографируют первый выпавший снег (практически тут же растаявший).

Между тем, все оказалось намного проще — водитель самосвала случайно порвал кабель. Из-за этого, произошло короткое замыкание.

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#Общество#Видео#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Короткое замыкание#Вспышка
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