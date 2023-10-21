Тюмень ночью озарила мощная вспышка света. Что это было?

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
«В районе Заречного микрорайона в 23:00 была яркая вспышка зеленоватого оттенка. Кто что знает и видел?» — задались вопросом тюменцы в социальных сетях.
В комментариях пошутили, что это НЛО, Терминатор, метеорит упал, снег взорвался. Некоторые «хохмачи» и вовсе заявили, что это вспышки от телефонов, на которые тюменцы фотографируют первый выпавший снег (практически тут же растаявший).
Между тем, все оказалось намного проще — водитель самосвала случайно порвал кабель. Из-за этого, произошло короткое замыкание.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года жители Тюмени приняли за неопознанный летающий объект обычную звезду, мерцающую в небе.