Тюмень ночью озарила мощная вспышка света. Что это было?

В комментариях пошутили, что это НЛО, Терминатор, метеорит упал, снег взорвался. Некоторые «хохмачи» и вовсе заявили, что это вспышки от телефонов, на которые тюменцы фотографируют первый выпавший снег (практически тут же растаявший).