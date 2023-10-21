Под Тюменью закрыли на ремонт «мост дураков»

Мост в поселке Боровский уже не раз становился жертвой грузовиков. В последний раз в «мост дураков» врезался большегруз компании «Деловые Линии». До этого дважды в декабре 2022 года в мост въехали «Газель» и маршрутный автобус «ЛиАЗ». Всего за несколько лет произошло не менее десятка подобных инцидентов.