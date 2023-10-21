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Updated Сегодня, 06:27

Под Тюменью закрыли на ремонт «мост дураков»

Под Тюменью закрыли на ремонт «мост дураков»

21 октября 2023, 06:23
Фото: ГИБДД
В поселке Боровский под Тюменью закрыли на ремонт железнодорожный мост, известный как «мост дураков». Работы будут проводить в связи с повреждением металлических конструкций габаритных ворот.
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ДТП

На участке автодороги введены ограничения для движения транспортных средств. По предварительным данным, они будут действовать до 23 октября. Альтернативные пути объезда организованы через развязку на 17-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский.

Мост в поселке Боровский уже не раз становился жертвой грузовиков. В последний раз в «мост дураков» врезался большегруз компании «Деловые Линии». До этого дважды в декабре 2022 года в мост въехали «Газель» и маршрутный автобус «ЛиАЗ». Всего за несколько лет произошло не менее десятка подобных инцидентов.

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