Под Тюменью закрыли на ремонт «мост дураков»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
На участке автодороги введены ограничения для движения транспортных средств. По предварительным данным, они будут действовать до 23 октября. Альтернативные пути объезда организованы через развязку на 17-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский.
Мост в поселке Боровский уже не раз становился жертвой грузовиков. В последний раз в «мост дураков» врезался большегруз компании «Деловые Линии». До этого дважды в декабре 2022 года в мост въехали «Газель» и маршрутный автобус «ЛиАЗ». Всего за несколько лет произошло не менее десятка подобных инцидентов.