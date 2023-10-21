На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погибли два человека

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:58
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Движение по федеральной трассе не затруднено.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером на тюменской трассе Заводоуковск — Падун с проезжей части в кювет вылетел автомобиль LADA. Погиб 34-водитель, 45-пассажир с травмами был госпитализирован.
Автоинспекторы рекомендуют всем тюменским автомобилистам переходить на зимнюю резину.