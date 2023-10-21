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На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погибли два человека

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погибли два человека

21 октября 2023, 08:53
Фото: ГИБДД
Жуткая авария произошла в субботу днем на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 310 километре автодороги водитель Renault Logan не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются. Движение по федеральной трассе не затруднено.

Фото: ГИБДД

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером на тюменской трассе Заводоуковск — Падун с проезжей части в кювет вылетел автомобиль LADA. Погиб 34-водитель, 45-пассажир с травмами был госпитализирован.

Автоинспекторы рекомендуют всем тюменским автомобилистам переходить на зимнюю резину.

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