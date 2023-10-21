Экс-глава тюменской ФСБ уезжает в Башкирию

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Указ об освобождении от должности Юрия Серышева уже подписал президент России Владимир Путин. По неофициальным данным, Серышев уходит на пенсию и переезжает в Москву.
СМИ сообщают, что отставка Юрия Серышева является одной из самых значимых, поскольку именно генерал-лейтенанта ФСБ считают инициатором многих скандальных уголовных дел против высшего руководства республиканской власти.
Между тем, экс-глава тюменской ФСБ Игорь Кочнев также известен раскрытием ряда крупных коррупционных преступлений и не только.
На его счету раскрытие махинаций в «Медицинском городе», привлечение к уголовной ответственности бывшего начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова. Кроме того, в апреле 2019 года под его руководством спецназ ФСБ штурмовал в Тюмени жилой дом на Амурской, где прятались вооруженные террористы.
Напомним, Игорь Кочнев возглавлял ФСБ по Тюменской области с 2017 по 2020 годы.