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Экс-глава тюменской ФСБ уезжает в Башкирию

Экс-глава тюменской ФСБ уезжает в Башкирию

21 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Экс-руководитель тюменского ФСБ Игорь Кочнев займет кресло главы РУ ФСБ по Республике Башкортостан. Руководитель башкирского УФСБ по РБ 56-летний Юрий Серышев покинет Республику.

Указ об освобождении от должности Юрия Серышева уже подписал президент России Владимир Путин. По неофициальным данным, Серышев уходит на пенсию и переезжает в Москву.

СМИ сообщают, что отставка Юрия Серышева является одной из самых значимых, поскольку именно генерал-лейтенанта ФСБ считают инициатором многих скандальных уголовных дел против высшего руководства республиканской власти.

Между тем, экс-глава тюменской ФСБ Игорь Кочнев также известен раскрытием ряда крупных коррупционных преступлений и не только.

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На его счету раскрытие махинаций в «Медицинском городе», привлечение к уголовной ответственности бывшего начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова. Кроме того, в апреле 2019 года под его руководством спецназ ФСБ штурмовал в Тюмени жилой дом на Амурской, где прятались вооруженные террористы.

Напомним, Игорь Кочнев возглавлял ФСБ по Тюменской области с 2017 по 2020 годы.

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