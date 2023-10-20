Житель Тюмени наторговал немаркированным алкоголем на уголовное дело

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Стражи порядка задержали тюменского бизнесмена-нелегала, организовавшего продажу немаркированного алкоголя.
В прокуратуре Тюменской области сообщили, что у 44-летнего местного жителя изъяли порядка семи тысяч бутылок спиртного, приобретенные в феврале 2023 года у неустановленного лица. Размер причиненного государству ущерба составил более 1.8 миллиона рублей.
Уголовное дело будет рассматриваться Калининским районным судом Тюмени. Максимальная мера наказания по статье о приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной продукции — лишение свободы сроком на шесть лет со штрафом до миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмень вновь вернулись девяностые. По подъездам домов ходят торговцы, торгующие китайскими подделками по цене оригинала. Местные жители стараются прогонять их, чтобы уберечь пожилых людей от обмана.