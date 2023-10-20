«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой

Позже девушка переехала в Екатеринбург, актриса фильмов для взрослых признается, что этот большой город вскружил ей голову. Там она сначала работала массажисткой, причем карьера ее шла в гору. Но мысли о том, чтобы стать порноактрисой не отпускали, Бушуева считает себя ценителем этого жанра кино и относится к нему, как к искусству.