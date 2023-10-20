«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Бушуева родилась в Ишиме, она с большой теплотой вспоминает малую родину, где прошли ее детство и юность. После окончания школы Любовь пошла учиться в местный техникум, а потом устроилась на работу в библиотеку, так как питала огромную любовь к литературе, в частности, к произведениям Федора Достоевского и Александра Дюма. Любила она и Владимира Набокова, вдохновение для псевдонима послужило его роман «Лолита».
«Размеренная жизнь в Ишиме и скромная работа меня устраивали. Но позже я переехала в Краснотурьинск, чтобы помогать заболевшей бабушке, там я работала в салоне оптики», — рассказывала девушка в документальном фильме Ирины Шихман «Спорная профессия».
Позже девушка переехала в Екатеринбург, актриса фильмов для взрослых признается, что этот большой город вскружил ей голову. Там она сначала работала массажисткой, причем карьера ее шла в гору. Но мысли о том, чтобы стать порноактрисой не отпускали, Бушуева считает себя ценителем этого жанра кино и относится к нему, как к искусству.
«Я три месяца искала агента, чтобы попасть в порно. Это не так-то просто. Всегда смотрела видео для взрослых и думала: блин, а я ведь лучше могу, почему я не могу это показать?» — говорит Любовь.
Причем в порно девушка пошла не за огромными гонорарами, ведь заработать крупные суммы на съемках ей не удалось. Лола Тейлор признается, что для нее съемки в эротических фильмах — это способ самореализации и поднятия рейтинга. Родственники со временем смирились с профессией Любови.
«Соглашаюсь на гэнг-бэнги. Много заработать на нем не выходит, но он хорошо поднимает мой рейтинг», — откровенно говорит тюменка.
Она также откровенно говорит о том, что основной ее заработок — это эскорт. Но она также продолжает интересоваться искусством.
В 2015 году Любовь Бушуева решила сделать упор на искусство иного рода. Она устроила выставку картин в Екатеринбурге. Девушка призналась, что на занятия живописью ее вдохновил пример Винсента Ван Гога, полотна которого она видела в Амстердаме.
Позже, в 2017 году Тейлор выпустила книгу, где откровенно рассказала о своем опыте работы в порноиндустрии. Тогда же она увлеклась вокалом.
Однако эротический подтекст в ее творениях всегда проходит лейтмотивом. Так, в прошлом году девушка рассказала «Нашему городу», что выпустит секс-игрушку, которая поможет ее поклонникам «попробовать» Тейлор.
«Там ничего интересного. Просто сделают слепок моей п*** (полового органа — прим. ред) и попки», — скромно рассказала «Нашему Городу» Любовь Бушуева.
Как рассказала порнозвезда, с этим 18+ девайсом можно будет заняться сексом как с самой Тейлор, что очень воодушевило ее подписчиков.
Также девушка обожает перфомансы. В разгар пандемии, когда только-только появилась вакцина, Тейлор заявила, что готова лично отблагодарить мужчину — создателя вакцины от опасной инфекции. На вопрос корреспондента «Нашего города», о том, если это будет целый коллектив научного института из нескольких десятков человек, Любовь Бушуева ответила, что для неё это не проблема. Подобный опыт уже был.
«Если среди создателей вакцины окажутся семейные мужчины, то они могут передать право воспользоваться благодарностью своим знакомым», — отметила Любовь Бушуева.
Отчасти, по признанию тюменки, ее откровенные интервью и смелые рассказы о своей работе — это стремление показать людям, что такой способ самореализации тоже возможен и общество не должно менять своего отношения к человеку из-за рода профессиональной деятельности.
Тейлор лично пришлось столкнуться с несправедливостью, ее с подругой полночи насиловали и избивали на яхте в порту Геленджика. Девушка сказала, что виновных до сих пор не задержали.
«Не важно, кто мы и род нашей деятельности, мы все-таки остаемся девушками и насиловать, и обращаться с нами, как будто мы самые конченные… Не позволю», — высказалась Бушуева.
К сожалению, после этого женщина подверглась травле в интернете. Пользователи Сети сбрасывают в комментарии сцены из фильмов для взрослых, в которых ранее снималась Бушуева. Большая часть уверенно, что Лола сама виновата в произошедшем. Однако девушка не намерена сдаваться и собирается продолжать путь по избранному пути.