Воробьев: На встрече с первым заместителем мэра города Чунцин обсудили сотрудничество

«Наш президент постоянно подчеркивает особые отношения с Китайской Народной Республикой, с ее лидером, председателем Си Цзиньпином. Мы этим очень дорожим и считаем, что со своей стороны должны поддерживать и вносить свою лепту в эти коммуникации, отношения и взаимодействие между странами», — сказал Андрей Воробьев. Губернатор обратил внимание на растущую автопромышленность Китая и отметил, что на текущем этапе возникает закономерный вопрос локализации производства. Он пояснил, что в связи с уходом с рынка РФ многих западных компаний у китайских производителей появилась возможность зайти на привлекательный рынок, пишет riamo.ru.