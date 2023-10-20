Воробьев: На встрече с первым заместителем мэра города Чунцин обсудили сотрудничество

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
«Наш президент постоянно подчеркивает особые отношения с Китайской Народной Республикой, с ее лидером, председателем Си Цзиньпином. Мы этим очень дорожим и считаем, что со своей стороны должны поддерживать и вносить свою лепту в эти коммуникации, отношения и взаимодействие между странами», — сказал Андрей Воробьев. Губернатор обратил внимание на растущую автопромышленность Китая и отметил, что на текущем этапе возникает закономерный вопрос локализации производства. Он пояснил, что в связи с уходом с рынка РФ многих западных компаний у китайских производителей появилась возможность зайти на привлекательный рынок, пишет riamo.ru.
Чунцин — крупнейший город по площади в Китае и в мире. Численность его населения составляет почти тридцать три миллиона человек. В городе представлены почти все промышленные отрасли, включая самые передовые — создание новых источников энергии и разработка технологий высокоскоростной передачи данных.
Как рассказал Чен Мингбо, российский и китайский лидеры договорились работать над укреплением двустороннего сотрудничества. Возможность укрепления всесторонних связей с РФ рассматривают и власти города Чунцин. Взаимодействие планируется в том числе в транспортной, торговой и энергетической отраслях. На сегодняшний день в городе работают более двадцати предприятий по производству автомобилей и более тысячи — по производству автозапчастей. В Чунцине представлены практически все отрасли, в том числе самые передовые, в частности промышленные товары, запчасти для автомобилей. Все эти товары могут поставлять за рубеж.
На встрече обсуждались и вопросы обмена образовательными практиками. Губернатор Подмосковья напомнил, что примерно месяц назад представителям ведущих школ Московской области предоставили возможность посетить школы и вузы Китая, чтобы узнать о нюансах образования в этой стране, а также о современных обучающих методиках. Андрей Воробьев подчеркнул, что китайский язык входит в число наиболее востребованных в регионе, китайцы при этом активно изучают русский язык. Регион заинтересован в обмене такими программами.
На встрече Воробьев и Мингбо договорились, что учителя из Китая будут участвовать в преподавании китайского языка в школах Московской области.