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Updated Сегодня, 12:18

Власти Тюмени ищут владельца незаконного киоска в центре города

Власти Тюмени ищут владельца незаконного киоска в центре города

20 октября 2023, 12:16
Фото: сайт администрации Тюмени
Администрация Тюмени разыскивает владельца павильона «Продукты», незаконно установленного у дома 69в по улице Немцова. Киоск расположен здесь самовольно, тем не менее, к нему проведены свет и вода.
«20 октября выявлен факт самовольного занятия земельного участка путем установки временного объекта — павильона „Продукты“: ширина — 9 м, длина — 13 м, высота — 3 м», — сказано в объявлении мэрии.

До 25 октября этого года хозяин киоска должен его убрать и восстановить нарушенное благоустройство земельного участка.

В Тюмени борьба с незаконными постройками и сооружениями ведется долгие годы, но их владельцы добровольно прощаться с ними не хотят. Поэтому власти города вынуждены обращаться в суд, а это долгая волокита.

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#Тюмень#Ирина Швецова#Новости тюмени#Самовольные постройки
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