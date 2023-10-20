Власти Тюмени ищут владельца незаконного киоска в центре города

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
«20 октября выявлен факт самовольного занятия земельного участка путем установки временного объекта — павильона „Продукты“: ширина — 9 м, длина — 13 м, высота — 3 м», — сказано в объявлении мэрии.
До 25 октября этого года хозяин киоска должен его убрать и восстановить нарушенное благоустройство земельного участка.
В Тюмени борьба с незаконными постройками и сооружениями ведется долгие годы, но их владельцы добровольно прощаться с ними не хотят. Поэтому власти города вынуждены обращаться в суд, а это долгая волокита.