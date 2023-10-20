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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Власти Тюмени хотят снести рынок «Южный»

Власти Тюмени хотят снести рынок «Южный»

20 октября 2023, 11:41
Фото: 1MI
На улице Чаплина планируется реконструкция. Для строительства новой дороги администрация города собирается снести здание рынка.

На период 2026–2031 годов на улице Чаплина планируется реконструкция, в ходе которой будет проложена новая автомобильная дорога. Об этом пресс-служба мэрии рассказала корреспонденту портала 72.RU.

По планам администрации дорога будет проходить через земельный участок, на котором расположен рынок «Южный». На данный момент установлены только сроки самой реконструкции. Детали проекта все еще находятся в разработке, поэтому дата снова объекта еще не назначена.

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#Общество#Тюмень#Администрация#Дорога#Реконструкция#Дороги#Снос#Рынок#Здание#Дмитрий Балобанов
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