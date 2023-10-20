Власти Тюмени хотят снести рынок «Южный»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
На период 2026–2031 годов на улице Чаплина планируется реконструкция, в ходе которой будет проложена новая автомобильная дорога. Об этом пресс-служба мэрии рассказала корреспонденту портала 72.RU.
По планам администрации дорога будет проходить через земельный участок, на котором расположен рынок «Южный». На данный момент установлены только сроки самой реконструкции. Детали проекта все еще находятся в разработке, поэтому дата снова объекта еще не назначена.