В Тюменской области в 2024 году появятся семь новых ФАПов

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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В 2024 году в нескольких муниципалитетах Тюменской области появятся семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Земельные участки под их строительство уже определены, на территориях ведется благоустройство.
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что ФАПы построят в четырех селах Ишимского района, двух населенных пунктах Викуловского района и в одном селе Бердюжского района. Каждый пункт оснастят необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи пациентам.
«Мы уверены, что подрядные предприятия выполнят взятые на себя обязательства в срок, и жители сельских районов в ближайшее время начнут получать медицинскую помощь в новых, комфортных условиях», — подчеркнул главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские строители завершили ремонт детского отделения больницы в Краснодоне. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил их за проделанную работу.