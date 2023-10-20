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В Тюменской области в 2024 году появятся семь новых ФАПов

В Тюменской области в 2024 году появятся семь новых ФАПов

20 октября 2023, 02:45
Фото: Антон Засимов / 1MI
Фельдшерско-акушерские пункты появятся в трех районах. Их оснастят всем необходимым, чтобы первая медицинская помощь оказывалась качественно.

В 2024 году в нескольких муниципалитетах Тюменской области появятся семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Земельные участки под их строительство уже определены, на территориях ведется благоустройство.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что ФАПы построят в четырех селах Ишимского района, двух населенных пунктах Викуловского района и в одном селе Бердюжского района. Каждый пункт оснастят необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи пациентам.

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«Мы уверены, что подрядные предприятия выполнят взятые на себя обязательства в срок, и жители сельских районов в ближайшее время начнут получать медицинскую помощь в новых, комфортных условиях», — подчеркнул главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские строители завершили ремонт детского отделения больницы в Краснодоне. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил их за проделанную работу.

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#Общество#Медицина#Врачи#Тюменская область#Медики#Поселки#Любовь Селезнева
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