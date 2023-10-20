В Тюменской области соцработник спасла жизнь пенсионерки

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Соцработник из Ишимского района Галина Бочкарева отправилась проведать свою 93-летнюю подопечную. Не дозвонившись в квартиру через домофон, женщина принялась звонить непосредственно на телефон пенсионерки, но и эти попытки связаться с бабушкой не обвенчались успехом.
Двери в подъезд соцработнику открыли другие жильцы дома. Дойдя до квартиры, она начала стучать в дверь. Подопечная, с трудом добравшись до замка входной двери, впустила женщину. Та, увидев состояние пенсионерки, сразу же вызвала службу скорой медпомощи. Гражданке потребовалась срочная госпитализация — был диагностирован инсульт. Действовать нужно было быстро, так как пожилая пенсионерка находилась в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас сейчас здоровью долгожительницы ничто не угрожает. Она уже ходит, а ее речь начинает восстанавливаться.