В Тюменской области охранник строительной компании задохнулся окисью углерода

27 августа охранник вступил на смену, а утром следующего дня на объект приехал монтажник. Мужчина зашел в вагон-склад и застал охранника лежащим на полу. Решив, что работник спит, монтажник начал его будить, но признаков жизни тот уже не подавал. Прибывшие на место происшествия медики установили, что охранник получил острое отравление окисью углерода.