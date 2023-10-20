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В Тюменской области охранник строительной компании задохнулся окисью углерода

В Тюменской области охранник строительной компании задохнулся окисью углерода

20 октября 2023, 06:09
Фото: 1MI
Лежащим на полу охранника обнаружил монтажник. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Несчастный случай с охранником произошел в поселке Боровицкий Тюменского района 28 августа 2023 года. ООО «Неонгазстрой» занималось переустройством сетей газоснабжения на федеральной трассе, а охраняли объект сотрудники ООО «Деозал».

27 августа охранник вступил на смену, а утром следующего дня на объект приехал монтажник. Мужчина зашел в вагон-склад и застал охранника лежащим на полу. Решив, что работник спит, монтажник начал его будить, но признаков жизни тот уже не подавал. Прибывшие на место происшествия медики установили, что охранник получил острое отравление окисью углерода.

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Согласно результатам расследования, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Руководители обеих компаний не организовали для охранников надлежащее место для поста, а проверка условий труда не проводилась. Самому погибшему работнику не сообщили о возможных рисках, инструктаж и медосмотр он не проходил.

За допущенные нарушения требований трудового законодательства обе компании будут привлечены к административной ответственности.

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