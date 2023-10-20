В тюменском селе тракторист задавил насмерть ребенка

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:18
По материалам суда, Александр Т., находясь на работе, управляя трактором «MASSEY FERGUSON, нарушил правила безопасности и требования инструкции. Не убедившись в безопасности своих действий, нажал кнопку для закрытия борта полуприцепа, в результате чего придавил несовершеннолетнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Мужчина был признан виновным по статье Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности». С фирмы «Междуречье» взыскали компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего подростка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне этого года водитель авто с асфальтобетоном насмерть задавил рабочего. Трагедия произошла во время ремонтных работ на автомобильной дороги Ишим — Казанское — граница Казахстана.