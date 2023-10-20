В тюменском селе тракторист задавил насмерть ребенка

По материалам суда, Александр Т., находясь на работе, управляя трактором «MASSEY FERGUSON, нарушил правила безопасности и требования инструкции. Не убедившись в безопасности своих действий, нажал кнопку для закрытия борта полуприцепа, в результате чего придавил несовершеннолетнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.