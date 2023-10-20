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В Тюмени ЖК «Северный квартал» достроит новая компания

В Тюмени ЖК «Северный квартал» достроит новая компания

20 октября 2023, 09:27
Фото: 1MI
На недостроенном жилом комплексе «Северный квартал» в Тюмени возобновились работы. Вместо застройщика-банкрота на объект вышла компания «Четвертый квартал», сообщает областная прокуратура.

Строительство объекта находится на контроле у надзорного ведомства.

«Руководителем ООО „Специализированный застройщик „Четвертый квартал“ (ранее — ООО „Специализированный застройщик „Северный квартал“) сообщено, что строительство на объектах в ЖК „Северный Квартал“ возобновлено, обсужден ход проводимых работ», — сказано в сообщении.

Строительство ЖК «Северный квартал» на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Пражской началось в 2018 году. План объекта состоял из 12 многоквартирников, но их них было построено только четыре. С 2021 года стройка встала. Компания-застройщик заявила о банкротстве. А летом этого года суд назначил ей выплатить 5 миллионов рублей двум дольщикам.

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