В Тюмени ЖК «Северный квартал» достроит новая компания

Строительство ЖК «Северный квартал» на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Пражской началось в 2018 году. План объекта состоял из 12 многоквартирников, но их них было построено только четыре. С 2021 года стройка встала. Компания-застройщик заявила о банкротстве. А летом этого года суд назначил ей выплатить 5 миллионов рублей двум дольщикам.