В Тюмени ЖК «Северный квартал» достроит новая компания

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Строительство объекта находится на контроле у надзорного ведомства.
«Руководителем ООО „Специализированный застройщик „Четвертый квартал“ (ранее — ООО „Специализированный застройщик „Северный квартал“) сообщено, что строительство на объектах в ЖК „Северный Квартал“ возобновлено, обсужден ход проводимых работ», — сказано в сообщении.
Строительство ЖК «Северный квартал» на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Пражской началось в 2018 году. План объекта состоял из 12 многоквартирников, но их них было построено только четыре. С 2021 года стройка встала. Компания-застройщик заявила о банкротстве. А летом этого года суд назначил ей выплатить 5 миллионов рублей двум дольщикам.