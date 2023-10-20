В Тюмени самым дешевым для аренды квартир стал Ленинский район

По информации портала «Авито», самые недорогие квартиры предлагают в Ленинском и Восточном районах Тюмени — здесь представлено наибольшее число предложений съема жилья за 9-15 тысяч рублей в месяц. Следом идет Калининский район, где квартиры сдают в среднем сдают по 17-26 тысяч рублей.