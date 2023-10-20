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В Тюмени самым дешевым для аренды квартир стал Ленинский район

В Тюмени самым дешевым для аренды квартир стал Ленинский район

20 октября 2023, 04:14
Фото: 1MI
В Тюмени подорожала аренда квартир. За последний месяц стоимость аренды однокомнатных квартир в среднем увеличилась на 11,1%, двухкомнатных — на 9,1%. За последний год цены на съемное жилье выросли на 32,7 и 17,2% соответственно.

Сегодня в областной столице однокомнатные квартиры предлагают за 21,3 тысячи в месяц, двухкомнатные — за 27,6 тысяч рублей в месяц, трехкомнатные за 35,1 тысячу рублей в месяц сообщают аналитики «Мир Квартир».

По информации портала «Авито», самые недорогие квартиры предлагают в Ленинском и Восточном районах Тюмени — здесь представлено наибольшее число предложений съема жилья за 9-15 тысяч рублей в месяц. Следом идет Калининский район, где квартиры сдают в среднем сдают по 17-26 тысяч рублей.

Самое дорогое жилье для аренды выставлено в Центральном районе, где съем самых дешевых квартир предлагается за 17-18 тысяч рублей, съем самых дорогих — более 100 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость домов с начала года выросла на 44%. Цена увеличилась с 10 миллионов рублей до 13,3 миллионов рублей.

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