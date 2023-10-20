В Тюмени самым дешевым для аренды квартир стал Ленинский район

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Сегодня в областной столице однокомнатные квартиры предлагают за 21,3 тысячи в месяц, двухкомнатные — за 27,6 тысяч рублей в месяц, трехкомнатные за 35,1 тысячу рублей в месяц сообщают аналитики «Мир Квартир».
По информации портала «Авито», самые недорогие квартиры предлагают в Ленинском и Восточном районах Тюмени — здесь представлено наибольшее число предложений съема жилья за 9-15 тысяч рублей в месяц. Следом идет Калининский район, где квартиры сдают в среднем сдают по 17-26 тысяч рублей.
Самое дорогое жилье для аренды выставлено в Центральном районе, где съем самых дешевых квартир предлагается за 17-18 тысяч рублей, съем самых дорогих — более 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость домов с начала года выросла на 44%. Цена увеличилась с 10 миллионов рублей до 13,3 миллионов рублей.