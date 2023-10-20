В Тюмени появится многоуровневая дорожная развязка на улице Профсоюзной

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгения Сорокина, после того, как будет получено положительное заключение, власти приступят к поиску источников финансирования работ по строительству.
Сроки реализации проекта пока неизвестны, однако уже началась процедура по изъятию земельных участков в данном районе. Имеется информация, что новая транспортная развязка будет многоуровневой, пишет DK.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2030 года построят автомобильный тоннель в створе улиц Первомайской и Калинина. Проект строительства дорожного объекта, на разработку которого было потрачено 44 миллиона рублей, проходит государственную экспертизу.