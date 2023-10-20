В Тюмени появится многоуровневая дорожная развязка на улице Профсоюзной

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2030 года построят автомобильный тоннель в створе улиц Первомайской и Калинина. Проект строительства дорожного объекта, на разработку которого было потрачено 44 миллиона рублей, проходит государственную экспертизу.