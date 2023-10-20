В Тюмени под КРТ могут отдать земельный участок на Маяке

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Семь лет назад, в рамках программы «Развития застроенной территории» компания «Сибстройсервис» заключила с администрацией города контракт на расселение и застройку частного сектора в районе улиц Магнитогорская и Восстания.
Согласно условиям договора, застройщик должен расселить и снести 13 аварийных домов в течение шести лет. Поскольку условия контракта не были выполнены (расселили лишь три дома), договор был аннулирован. Теперь чиновники проводят предварительный анализ, в том числе правовых оснований, для принятия решения о КРТ.
«Вопросы о возможности КРТ жилой застройки рассматриваются на заседании рабочей группы по выработке решений о КРТ жилой застройки города Тюмени. В случае принятия решения о проведении реновации в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания департаментом земельных отношений и градостроительства будет объявлен соответствующий аукцион», — сообщили РБК Тюмень в администрации города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Лесобазе и Салаирском тракте проведут реновацию. Под КРТ здесь предусмотрен земельный участок площадью 19,4 гектаров земли