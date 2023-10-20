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Тюменская мэрия решает вопрос о проведении КРТ на Маяке

В Тюмени под КРТ могут отдать земельный участок на Маяке

20 октября 2023, 03:33
Фото: 1MI

Тюменская мэрия решает вопрос о проведении КРТ на Маяке

В Тюмени под реализацию программы комплексного развития территорий могут отдать еще один района города — земельный участок, расположенный в квадрате улиц Магнитогорская — Ростовская — Амурская — Восстания.

Семь лет назад, в рамках программы «Развития застроенной территории» компания «Сибстройсервис» заключила с администрацией города контракт на расселение и застройку частного сектора в районе улиц Магнитогорская и Восстания.

Согласно условиям договора, застройщик должен расселить и снести 13 аварийных домов в течение шести лет. Поскольку условия контракта не были выполнены (расселили лишь три дома), договор был аннулирован. Теперь чиновники проводят предварительный анализ, в том числе правовых оснований, для принятия решения о КРТ.

«Вопросы о возможности КРТ жилой застройки рассматриваются на заседании рабочей группы по выработке решений о КРТ жилой застройки города Тюмени. В случае принятия решения о проведении реновации в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания департаментом земельных отношений и градостроительства будет объявлен соответствующий аукцион», — сообщили РБК Тюмень в администрации города.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Лесобазе и Салаирском тракте проведут реновацию. Под КРТ здесь предусмотрен земельный участок площадью 19,4 гектаров земли

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Реновация#КРТ
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