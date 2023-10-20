В Тюмени под КРТ могут отдать земельный участок на Маяке

Согласно условиям договора, застройщик должен расселить и снести 13 аварийных домов в течение шести лет. Поскольку условия контракта не были выполнены (расселили лишь три дома), договор был аннулирован. Теперь чиновники проводят предварительный анализ, в том числе правовых оснований, для принятия решения о КРТ.