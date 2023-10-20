В Тюмени почти на 200% вырос спрос на утепление квартир и домов

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Тюмени все чаще прибегают к услугам, связанным с утеплением квартир и домов. За текущий месяц спрос на такие услуги вырос в общем на 198%. Подробной статистикой поделился сервис «Авито Услуги».
Ремонт обогревателей — самая запрашиваемая услуга в Тюмени. Прирост в ее востребованности составил 149%. Установка теплых полов и остекление балкона имеют прирост в 123% и 89% соответственно.
Поднялось также количество предложений от мастеров, оказывающих эти услуги. Так, количество бригад и мастеров на услугу «ремонт обогревателей» выросло на 68%, а в разделе «утепление балкона» — на 23%.