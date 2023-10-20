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В Тюмени почти на 200% вырос спрос на утепление квартир и домов

В Тюмени почти на 200% вырос спрос на утепление квартир и домов

20 октября 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Тюмени поднимается спрос на ремонтные работы, связанные с утеплением жилых помещений. Приближение зимы заставило задуматься жителей города о домашнем тепле.

В Тюмени все чаще прибегают к услугам, связанным с утеплением квартир и домов. За текущий месяц спрос на такие услуги вырос в общем на 198%. Подробной статистикой поделился сервис «Авито Услуги».

Ремонт обогревателей — самая запрашиваемая услуга в Тюмени. Прирост в ее востребованности составил 149%. Установка теплых полов и остекление балкона имеют прирост в 123% и 89% соответственно.

Поднялось также количество предложений от мастеров, оказывающих эти услуги. Так, количество бригад и мастеров на услугу «ремонт обогревателей» выросло на 68%, а в разделе «утепление балкона» — на 23%.

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#Общество#Тюмень#Зима#Статистика#Квартиры#Ремонтные работы#Дмитрий Балобанов
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