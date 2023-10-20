В Тюмени обсудили готовность школ к учебному году

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Комплексный капремонт выполнен в детсадах № 112 по ул. Волгоградской и № 78 по ул. Федюнинского, в дошкольном отделении школы № 89 по ул. Мельничной.
Ежегодно в областном центре открываются новые образовательные учреждения. Так, в 2023 году свои двери для юных тюменцев распахнули школы в Ямальском-2, Плеханово и в микрорайоне Тура. Всего в День знаний за парты сели 138 800 учащихся.
Все образовательные организации Тюмени допущены к началу нового учебного года. Во всех учреждениях проведены проверки работы частных охранных предприятий, тревожных кнопок. Каждая школа оснащена системой видеонаблюдения.
Ежедневно 70 школьных автобусов будут курсировать по 44 маршрутам и осуществлять перевозку более 5 400 обучающихся.
Депутат Сергей Пыхалов обратил внимание на то, что некоторые ребята, живущие в Тюменском районе, учатся в школах города и тоже нуждаются в подвозе до учебного заведения. Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что есть и обратная сторона медали.
В частности, более 200 тюменских школьников, проживающих в СНТ по Московскому тракту, обучаются в школе поселка Московский. В этой части выстраиваются серьезные взаимоотношения между департаментами образования муниципалитетов и области, — прокомментировала Светлана Владимировна.
На первом заседании Думы VIII созыва губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что необходимо учитывать интересы Тюмени и Тюменского района при принятии решений, так как развитие муниципалитетов неразрывно связано. «Вопрос не сходит с повестки дня», — подчеркнула Светлана Иванова.
Председатель профильной комиссии Елена Бойко подчеркнула, что термины «образование» и «воспитание» неразрывно связаны: чем больше школьников будет вовлечено в разные виды внеучебной деятельности, тем лучше.
Мы хотим, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, которые бы стимулировали их к развитию, желанию ходить в школу. Депутаты детально изучили представленный доклад. Результаты порадовали, — прокомментировала в ходе пресс-подхода итоги обсуждения вопросов Елена Бойко.