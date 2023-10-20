В Тюмени обсудили готовность школ к учебному году

Ежегодно в областном центре открываются новые образовательные учреждения. Так, в 2023 году свои двери для юных тюменцев распахнули школы в Ямальском-2, Плеханово и в микрорайоне Тура. Всего в День знаний за парты сели 138 800 учащихся.