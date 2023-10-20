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Posted 20 октября, 05:12

Published 20 октября, 05:12

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

В сельской школе Тобольского района открылся первый медицинский класс

В сельской школе Тобольского района открылся первый медицинский класс

20 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
В школе поселка Сетово Тобольского района открылся медицинский класс — первый в муниципальном образовании. О программе начального профессионального обучения старшеклассников рассказали в Информцентре Тюменской области.
Фото: Информцентр правительства ТО

В профильном классе школьники углубленно изучают химию и биологию. В программу включены дополнительные занятия:

  • «Основы медицинских знаний»;
  • «Химия в медицине»;
  • «Анатомия человека».

Во втором полугодии запланирован внеурочный курс латинского языка.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин: «Над реализацией идеи работали около двух лет: подбирали тренажеры для отработки несложных медицинских манипуляций и разрабатывали программу. Получился настоящий симуляционный центр».

Всего для организации процесса закупили более 90 наименований оборудования. Практические занятия будут проводить преподаватели тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова.

Всего в Тюменской области 44 медицинских класса. В них обучаются 949 школьников.

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