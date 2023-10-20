В сельской школе Тобольского района открылся первый медицинский класс

Posted 20 октября, 05:12
Published 20 октября, 05:12
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В профильном классе школьники углубленно изучают химию и биологию. В программу включены дополнительные занятия:
Во втором полугодии запланирован внеурочный курс латинского языка.
Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин: «Над реализацией идеи работали около двух лет: подбирали тренажеры для отработки несложных медицинских манипуляций и разрабатывали программу. Получился настоящий симуляционный центр».
Всего для организации процесса закупили более 90 наименований оборудования. Практические занятия будут проводить преподаватели тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова.
Всего в Тюменской области 44 медицинских класса. В них обучаются 949 школьников.