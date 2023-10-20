В районе Лесобазы Тюмени построят жилой комплекс и хоккейный корт

Кроме того, в этом районе появятся две библиотеки — для взрослых и детей и здание для религиозной организации.



Ранее стало известно, что в Тюмени появится еще одна транспортная развязка. Новый виадук планируется построить на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской. Проект уже находится на согласовании в Главгосэкспертизе.