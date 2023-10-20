В районе Лесобазы Тюмени построят жилой комплекс и хоккейный корт

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В районе Лесобазы в Тюмени появится новый ЖК с детсадом и хоккейный корт
О планах городской администрации по развитию района, написал РБК.
«Рядом с ул. Лесобазовской планируется построить хоккейный корт площадью 2580 кв. м. В в районе ул. Алексея Леонова (между улицами Домостроителей и Судостроителей) — возведение ЖК на 55,8 тыс. кв. м. жилья и детский сад на 360 мест», — указано в документах.
Кроме того, в этом районе появятся две библиотеки — для взрослых и детей и здание для религиозной организации.
Ранее стало известно, что в Тюмени появится еще одна транспортная развязка. Новый виадук планируется построить на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской. Проект уже находится на согласовании в Главгосэкспертизе.