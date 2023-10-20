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Updated Сегодня, 11:35

В районе Лесобазы Тюмени построят жилой комплекс и хоккейный корт

В районе Лесобазы Тюмени построят жилой комплекс и хоккейный корт

20 октября 2023, 11:33
Фото: 1MI
В проект планировки территории района «Гилевский» внесены изменения. В него добавлены несколько новых объектов — это жилой комплекс, детский сад и хоккейный корт.

В районе Лесобазы в Тюмени появится новый ЖК с детсадом и хоккейный корт

О планах городской администрации по развитию района, написал РБК.

«Рядом с ул. Лесобазовской планируется построить хоккейный корт площадью 2580 кв. м. В в районе ул. Алексея Леонова (между улицами Домостроителей и Судостроителей) — возведение ЖК на 55,8 тыс. кв. м. жилья и детский сад на 360 мест», — указано в документах.

Кроме того, в этом районе появятся две библиотеки — для взрослых и детей и здание для религиозной организации.

Ранее стало известно, что в Тюмени появится еще одна транспортная развязка. Новый виадук планируется построить на перекрестке улиц Профсоюзной и Госпаровской. Проект уже находится на согласовании в Главгосэкспертизе.

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