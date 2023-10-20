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Published Сегодня, 09:20

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В МЧС России предупредили тюменцев о гололеде на выходных

В МЧС России предупредили тюменцев о гололеде на выходных

20 октября 2023, 09:20
Фото: 1MI
В эти выходные дороги будут покрыты льдом. В МЧС напомнили жителям региона о правилах безопасности в плохую погоду.
Сюжет
Снег

В воскресенье 22 октября на юге Тюменской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами ожидается гололед. В региональном Управлении МЧС рассказали, как обезопасить себя при ухудшении погодных условий.

По возможности стоит воздержаться от прогулок в плохую погоду. Но если на улицу выйти все-таки пришлось, то следует проявлять осторожность, чтобы не поскользнуться и не получить травмы.

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Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок, а в условиях гололеда соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее «Наш Город» сообщал, что синоптики пообещали тюменцам аномальное потепление после холодов. Погода порадует жителей региона в начале ноября.

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#Общество#Тюменская область#Погода#Дороги#МЧС#Прогнозы#Снег#Гололед#Снегопад#Предупреждение#Любовь Селезнева
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