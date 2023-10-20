В МЧС России предупредили тюменцев о гололеде на выходных

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В воскресенье 22 октября на юге Тюменской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами ожидается гололед. В региональном Управлении МЧС рассказали, как обезопасить себя при ухудшении погодных условий.
По возможности стоит воздержаться от прогулок в плохую погоду. Но если на улицу выйти все-таки пришлось, то следует проявлять осторожность, чтобы не поскользнуться и не получить травмы.
Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от дальних поездок, а в условиях гололеда соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее «Наш Город» сообщал, что синоптики пообещали тюменцам аномальное потепление после холодов. Погода порадует жителей региона в начале ноября.