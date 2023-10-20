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В Бердюжском районе матери-участника СВО отказали в отпуске для встречи с сыном

В Бердюжском районе матери-участника СВО отказали в отпуске для встречи с сыном

20 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI
В Тюменской области сотруднице «Истошинского дома-интерната для престарелых и инвалидов» отказались предоставить 10-дневный отпуск за свой счет. В связи с чем она обратилась за поддержкой в региональное отделение Народного фронта.

По словам руководителя исполкома Романа Чуйко, работодатели должны проявлять более гибкий и человеческий подход к подобным ситуациям, учитывая, что речь идет о встрече с родными после службы.

«Президент России неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней», — отметил руководитель регионального Народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.

В настоящее время общественники уже обратились к директору департамента социального развития, курирующий работу интерната, с целью разобраться в сложившейся ситуации и найти решение.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский участник СВО, получивший ранения в ходе выполнения боевого задания, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь. По словам бойца, он не может попасть в больницу из-за того, что его не выпускают с территории дислокации подразделения. Местные медики лишь ставят ему обезболивающие уколы — другого лечения нет.

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