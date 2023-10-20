В Бердюжском районе матери-участника СВО отказали в отпуске для встречи с сыном

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По словам руководителя исполкома Романа Чуйко, работодатели должны проявлять более гибкий и человеческий подход к подобным ситуациям, учитывая, что речь идет о встрече с родными после службы.
«Президент России неоднократно подчеркивал, что поддержка участников СВО должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней», — отметил руководитель регионального Народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.
В настоящее время общественники уже обратились к директору департамента социального развития, курирующий работу интерната, с целью разобраться в сложившейся ситуации и найти решение.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский участник СВО, получивший ранения в ходе выполнения боевого задания, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь. По словам бойца, он не может попасть в больницу из-за того, что его не выпускают с территории дислокации подразделения. Местные медики лишь ставят ему обезболивающие уколы — другого лечения нет.