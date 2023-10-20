В Бердюжском районе матери-участника СВО отказали в отпуске для встречи с сыном

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский участник СВО, получивший ранения в ходе выполнения боевого задания, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь. По словам бойца, он не может попасть в больницу из-за того, что его не выпускают с территории дислокации подразделения. Местные медики лишь ставят ему обезболивающие уколы — другого лечения нет.