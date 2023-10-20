Учителя года исключат из состава гордумы Тюмени

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Екатерина Костылева, получившая звание «Учитель года России-2021» и недавно прошедшая отбор в новый состав городской думы Тюмени, написала заявление на сдачу мандата, подтверждает информационное агентство URA.RU
В течении следующей недели совет думы рассмотрит заявление Костылевой и исключит ее из состава депутатов представительного органа. Напомним, при избрании в гордуму, Екатерина Костылева занимала третье место в партийном списке «Единой России».