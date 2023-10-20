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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Учителя года исключат из состава гордумы Тюмени

Учителя года исключат из состава гордумы Тюмени

20 октября 2023, 13:50
Фото: 1MI
Политическая карьера Екатерины Костылевой в гордуме Тюмени подходит к концу.

Екатерина Костылева, получившая звание «Учитель года России-2021» и недавно прошедшая отбор в новый состав городской думы Тюмени, написала заявление на сдачу мандата, подтверждает информационное агентство URA.RU

В течении следующей недели совет думы рассмотрит заявление Костылевой и исключит ее из состава депутатов представительного органа. Напомним, при избрании в гордуму, Екатерина Костылева занимала третье место в партийном списке «Единой России».

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#Тюмень#Депутаты#Городская Дума#Гордума Тюмени#Дмитрий Балобанов
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