Тюменцы отказываются покупать американский доллар

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Аналитики ведущих банков Тюменской области считают, что юань сейчас больше понятен отечественному гражданину, нежели американский доллар. Так, за две недели сентября тюменцы разместили на своих вкладах 1,08 млн юаней. В отличие от американской или европейской валюты, юань действительно приносит доход вкладчикам.
Долларовые сбережения уменьшились в 7,5 раз с начала 2023 года, а в октября снизились еще в 2,4 раза. За неполный месяц тюменские вкладчики сняли или перевели общую сумму, эквивалентную более чем 2 млрд рублей.