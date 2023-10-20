nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Тюменцы отказываются покупать американский доллар

Тюменцы отказываются покупать американский доллар

20 октября 2023, 16:03
Фото: 1MI
Жители Тюменской области продолжают выводить свои сбережения с депозитов в американской валюте. Однако интерес граждан растет к валюте китайской — юаню.

Аналитики ведущих банков Тюменской области считают, что юань сейчас больше понятен отечественному гражданину, нежели американский доллар. Так, за две недели сентября тюменцы разместили на своих вкладах 1,08 млн юаней. В отличие от американской или европейской валюты, юань действительно приносит доход вкладчикам.

Долларовые сбережения уменьшились в 7,5 раз с начала 2023 года, а в октября снизились еще в 2,4 раза. За неполный месяц тюменские вкладчики сняли или перевели общую сумму, эквивалентную более чем 2 млрд рублей.

Читайте также:
В Тюменской области отмечается повышенный спрос на юаниВ Тюмени выросло количество горожан с доходом более 100 миллионов рублейСтавки по вкладам выросли вслед за ключевой
#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Банки#Валюта#Вклады#Депозиты#Доход#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой
Сегодня, 08:19
Тюменцам пообещали снежные выходные с гололедом
Сегодня, 10:01
«Их никто не покупает, лежат и гниют». В Тюмени взлетели цены на бананы. ФОТО
Сегодня, 06:46
Это неприлично: в Тюменской области могут исчезнуть деревни Конченбург и Вагина
Сегодня, 10:19
«Машина времени»: лишь 1 из 100 тюменцев узнает эти городские места по архивным фото
Сегодня, 07:06
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Вчера, 06:01