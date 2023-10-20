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Тюменская область получит 186 миллионов рублей на тушение пожаров

Тюменская область получит 186 миллионов рублей на тушение пожаров

20 октября 2023, 02:21
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Тушение лесных пожаров требует больших затрат. Чтобы снизить нагрузку на региональный бюджет, российское правительство выделило Тюменской области дополнительные средства.

Правительство России выделит Тюменской области дополнительные средства на тушение лесных пожаров. В общей сложности регион получит 186 миллионов рублей. Данное решение было принято комиссией Федерального Собрания РФ.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Ремезков, почти 2.6 миллиарда рублей распределили между десятью регионами. Дополнительными средствами Тюменская область профинансирует затраты на пожарную авиацию.

Ремезков дополнил, что весной этого года, когда огонь бушевал в лесах региона, на борьбу с пожарами были брошены все силы.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Пожар#Пожары#Финансирование#Любовь Селезнева
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