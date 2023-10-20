Сама сиди дома: тюменцы осудили Водонаеву за высказывание о детях в ресторанах

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Тюменка Алена Водонаева резко высказалась в сторону родителей, которые водят своих детей в ресторанах. По ее мнению, «никто не обязан умиляться истерическому ору и помехам».
«Сижу в данный момент ем, пишу текст про Тюмень, и с соседнего столика ор, визг и летящие (в прямом смысле) игрушки. Отвратительные звуки. В конце рабочего дня хочется тишины и спокойствия», — поделилась телеведущая.
Несмотря на то, что часть тюменцев поддержала мнение Водонаевой, ее высказывание все равно вызвало шквал негатива со стороны пользователей социальных сетей.
«Раз хочется тишины, сиди у себя дома в тишине и спокойствии, заказав туда еду», — поделился мнением в Телеграм-канале «Нашего Города» тюменец.
Горожане считают, что нельзя негативно высказываться о всех детях, сделав вывод на основании поведения одного ребенка.
«Если посещаешь общественное заведение, будь готов там увидеть всех членов общества: детей, стариков, инвалидов или еще кого-то, кто может не радовать твой чудный взор. Не хочешь видеть — сиди дома и приглашай только того, кого хочешь, или иди в заведение с дресс-кодом, куда пускают только тех, кто нравится», — высказался другой комментатор.
По мнению некоторых тюменцев, Водонаева абсолютно права, так как ресторан — не детская площадка, но проблема заключается в родителях, ведь учить детей хорошим манерам — это их прямая обязанность.