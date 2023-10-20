Сама сиди дома: тюменцы осудили Водонаеву за высказывание о детях в ресторанах

Тюменцы ответили Алене Водонаевой на высказывание о детях в ресторанах

По мнению телеведущей Алены Водонаевой, родителям нужно запретить брать с собой в рестораны детей. Тюменцы считают, что в своих высказываниях она не права.

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