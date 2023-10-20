РЭО: Рекультивация полигона в Кабардинке на финальной стадии

Также он рассказал об этапах рекультивации полигона — сначала предполагается сформировать тело полигона с нормативными откосами, затем будут возведены многослойный рекультивационный экран на поверхности отходов для предотвращения попадания осадков в свалочное тело и устройство пассивной системы дегазации (30 скважин). При этом каждая скважина будет оснащена биофильтром со сменной загрузкой.