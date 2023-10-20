РЭО: Рекультивация полигона в Кабардинке на финальной стадии

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Как рассказал глава РЭО, технический этап рекультивации полигона будет завершен ближе к концу 2023 года, а в будущем на его месте появится парк имени Федора Конюхова, пишет newstracker.ru.
«Ликвидация полигона в Кабардинке стартовала в начале 2023 года в рамках поручения президента России по рекультивации объектов обращения с ТКО. Сегодня рекультивация этого полигона уже вышла на финальную стадию. Завершение устройства экрана с укладкой плодородного слоя планируется завершить до 21 ноября», — поделился Денис Буцаев.
Также он рассказал об этапах рекультивации полигона — сначала предполагается сформировать тело полигона с нормативными откосами, затем будут возведены многослойный рекультивационный экран на поверхности отходов для предотвращения попадания осадков в свалочное тело и устройство пассивной системы дегазации (30 скважин). При этом каждая скважина будет оснащена биофильтром со сменной загрузкой.
Эксплуатация полигона вблизи Кабардинки велась с 1973 года по август 2017 года. За это время на нем скопилось свыше 1,66 млн тонн отходов, в основном это бытовой и строительный мусор. В законсервированном состоянии полигон пребывал 6 лет.
После осмотра объекта глава РЭО встретился с заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Прошуниным. Стороны обсудили актуальные вопросы строительства перспективных объектов по обращению с ТКО на территории Краснодарского края с использованием механизма концессионных соглашений.
Ликвидация данного полигона способствует улучшению экологической ситуации в крае и формированию экономики замкнутого цикла.