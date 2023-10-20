Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 20 октября

В Ялуторовске в пятницу, 20 октября, будет пасмурно и дождливо. В течение дня температура воздуха составит +1…+5, в вечерние и ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +2…+3, ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.