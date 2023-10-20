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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 20 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 20 октября

20 октября 2023, 01:03
Фото: 1MI
В Тюменской области ночью в пятницу, 20 октября, столбики термометров опустятся до -3. Максимальная температура воздуха днем составит +3…+7. По прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие дожди, ночью мокрый снег, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Тюмени 20 октября день будет пасмурным, в течение суток вероятны кратковременные дожди, скорость южного ветра с переходом на юго-западный составит 2,5 м/с. Максимальная дневная температура воздуха +4.+7, в темное время суток термометры опустятся до +2…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:20, закат в 17:24, продолжительность дня 10 часов 4 минуты.

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В Тобольске в пятницу в течение всего дня синоптики обещают осадки в виде дождя, ветер южного направления с переходом на северо-западный до 2,5 м/с. Утром и днем термометры покажут +1…+6, в вечерние часы +2…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:12, закат в 17:11, продолжительность дня 9 часов 59 минут.

В Ялуторовске в пятницу, 20 октября, будет пасмурно и дождливо. В течение дня температура воздуха составит +1…+5, в вечерние и ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +2…+3, ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16, закат в 17:22, продолжительность дня 10 часов 6 минут.

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В Заводоуковске 20 октября метеорологи на протяжении всего дня обещают дожди, ветер южного и юго-западного направлений до 2,9 м/с. Днем ожидается +1…+5, в темное время суток похолодает до +2.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:15, закат в 17:22, продолжительность дня 10 часов 7 минут.

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В Ишиме в последний день рабочей недели, 20 октября, синоптики обещают дожди, ветер южный и юго-восточный до 2,7 м/с. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит +1…+5, в темное время суток термометры не поднимутся выше +1…+2.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:02, закат в 17:11, продолжительность дня 10 часов 9 минут.

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