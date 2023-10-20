Новое пространство для выгула животных открылось в Тюмени

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Площадка для выгула животных возле дома №31 по улице Энергостроителей теперь открыта для посещения. 282 квадратных метра огорожены забором, чтобы проходящие мимо люди могли не беспокоиться за свое здоровье.
На засыпанной песком площадке установлено все необходимое для дрессировки оборудование: барьер, балансир, горка, а также скамейка и урны. Инициаторами проекта выступили жители Тюмени.
«Наш Город» напоминает, что существующие штрафы для собачников были ужесточены 19 октября. Теперь за выгул животного без намордника придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей.