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Жительница Ялуторовска банкой разбила головы мужу и подруге

Любовный треугольник: муж и подруга ревнивой тюменки получили банкой по головам

20 октября 2023, 04:10
Фото: Александра Логинова / 1MI

Жительница Ялуторовска банкой разбила головы мужу и подруге

Приступ ревности случился у женщины в ходе застолья. За избиение ей грозит до двух лет.

Приступ ревности может обернуться для 27-летней жительницы Ялуторовска тюремным сроком. Не совладав с эмоциями, женщина покалечила двух человек.

К стражам порядка обратились сами потерпевшие. В УМВД России по Тюменской области рассказали, что конфликт произошел во время застолья: женщина приревновала своего мужа к подруге. В приступе агрессии она схватилась за стеклянную банку и ударила ей по голове сначала подругу, а затем мужа.

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В отношении ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» рассказывал о конфликте между тюменцем и его знакомой. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом из личной неприязни.

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