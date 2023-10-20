Любовный треугольник: муж и подруга ревнивой тюменки получили банкой по головам

К стражам порядка обратились сами потерпевшие. В УМВД России по Тюменской области рассказали, что конфликт произошел во время застолья: женщина приревновала своего мужа к подруге. В приступе агрессии она схватилась за стеклянную банку и ударила ей по голове сначала подругу, а затем мужа.