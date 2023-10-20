Любовный треугольник: муж и подруга ревнивой тюменки получили банкой по головам

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Приступ ревности может обернуться для 27-летней жительницы Ялуторовска тюремным сроком. Не совладав с эмоциями, женщина покалечила двух человек.
К стражам порядка обратились сами потерпевшие. В УМВД России по Тюменской области рассказали, что конфликт произошел во время застолья: женщина приревновала своего мужа к подруге. В приступе агрессии она схватилась за стеклянную банку и ударила ей по голове сначала подругу, а затем мужа.
В отношении ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» рассказывал о конфликте между тюменцем и его знакомой. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом из личной неприязни.