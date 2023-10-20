«КонТЭКст»: В Москве назвали лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В 2023 году проведение премии «КонТЭКст» приурочили к началу Российской энергетической недели. Традиционно в мероприятиях принимали участие представители разных компаний ТЭК и промышленности из всех субъектов РФ, пишет gorod55.ru.
Премия была разделена на несколько этапов: день открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», коммуникационная сессия в рамках Российской энергетической недели в Манеже, экскурсии по телецентру «Останкино», мастер-классы ведущих экспертов коммуникаций и тележурналистики, торжественная церемония награждения лауреатов премии.
Лауреаты конкурса были определены экспертным жюри из работ, прошедших предварительный отбор и допущенных в финал. Победителям вручили дипломы, сувениры от партнеров премии, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книгу Светланы Колосовой «Звезда эфира», вино от FortWine. Хрустальные вазы ручной работы, изготовленные мастерами-стеклодувами завода из Гусь-Хрустального, стали главным призом.Премия «КонТЭКст» объединяет специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности.
Идея о проведении «КонТЭКста” появилась в пресс-центре Минэнерго России в 2009 году. С этого времени конкурс стал официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. С момента создания конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК, — электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения. Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.