«КонТЭКст»: В Москве назвали лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности

Идея о проведении «КонТЭКста” появилась в пресс-центре Минэнерго России в 2009 году. С этого времени конкурс стал официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. С момента создания конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК, — электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения. Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.