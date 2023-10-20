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«КонТЭКст»: В Москве назвали лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности

«КонТЭКст»: В Москве назвали лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности

20 октября 2023, 17:09
Фото: Пресс-центр премии «КонТЭКст»
В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «КонТЭКст-2023». Были отмечены лучшие коммуникационные проекты, СМИ и эксперты топливно-энергетического комплекса и энергетического машиностроения.

В 2023 году проведение премии «КонТЭКст» приурочили к началу Российской энергетической недели. Традиционно в мероприятиях принимали участие представители разных компаний ТЭК и промышленности из всех субъектов РФ, пишет gorod55.ru.

Премия была разделена на несколько этапов: день открытых презентаций, арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры», коммуникационная сессия в рамках Российской энергетической недели в Манеже, экскурсии по телецентру «Останкино», мастер-классы ведущих экспертов коммуникаций и тележурналистики, торжественная церемония награждения лауреатов премии.

Лауреаты конкурса были определены экспертным жюри из работ, прошедших предварительный отбор и допущенных в финал. Победителям вручили дипломы, сувениры от партнеров премии, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книгу Светланы Колосовой «Звезда эфира», вино от FortWine. Хрустальные вазы ручной работы, изготовленные мастерами-стеклодувами завода из Гусь-Хрустального, стали главным призом.Премия «КонТЭКст» объединяет специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности.

Идея о проведении «КонТЭКста” появилась в пресс-центре Минэнерго России в  2009 году. С этого времени конкурс стал официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. С момента создания конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК, — электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения. Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.

#Общество
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