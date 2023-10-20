Депутат тюменской гордумы Наталья Путина осталась без работы

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Депутат городской Думы Тюмени лишилась должности главврача госпиталя для ветеранов войн Тюменской области.
«Она написала заявление об увольнении. Предположительно, дело в ее конфликте с руководством областного департамента здравоохранения», — сообщил анонимный источник из политической сферы изданию «URA.ru».
Близкие к Путиной люди утверждают, что причина заключается в другом: по их словам, ей пришлось уйти из-за проблем со здоровьем и теперь она сосредоточится на преподавании в Тюменском медицинском университете.