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Депутат тюменской гордумы Наталья Путина осталась без работы

Депутат тюменской гордумы Наталья Путина осталась без работы

20 октября 2023, 06:32
Фото: Диана Юндина / 1MI
О том, что Наталья Путина покинула свою должность, сообщили несколько источников. Причины увольнения называются разные.

Депутат городской Думы Тюмени лишилась должности главврача госпиталя для ветеранов войн Тюменской области.

«Она написала заявление об увольнении. Предположительно, дело в ее конфликте с руководством областного департамента здравоохранения», — сообщил анонимный источник из политической сферы изданию «URA.ru».

Близкие к Путиной люди утверждают, что причина заключается в другом: по их словам, ей пришлось уйти из-за проблем со здоровьем и теперь она сосредоточится на преподавании в Тюменском медицинском университете.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Депутаты#Увольнение#Увольнение чиновников#Любовь Селезнева
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