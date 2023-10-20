Более 950 детей из Тюменской области стали участниками проекта по реабилитации

Губернатор Александр Моор сообщил, что семьям, которым необходимо участие в этом проекте, выдается электронный сертификат на оплату услуг специализированных центров. Деньги на эти цели выделяются из регионального бюджета. По словам главы региона, родители довольны этим проектом, а результаты заметны уже спустя первую неделю занятий со специалистами.