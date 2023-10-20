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Более 950 детей из Тюменской области стали участниками проекта по реабилитации

Более 950 детей из Тюменской области стали участниками проекта по реабилитации

20 октября 2023, 05:37
Фото: Midjourney
Проект был запущен в тестовом режиме в прошлом году. Родители детей-инвалидов остаются довольны его реализацией.
Сюжет
Дети

Федеральный проект по реабилитации детей-инвалидов был запущен в Тюменской области в пилотном режиме в июне 2022 года. В правительстве региона отметили, что с того момента курс комплексной реабилитации прошли более 950 юных тюменцев.

Губернатор Александр Моор сообщил, что семьям, которым необходимо участие в этом проекте, выдается электронный сертификат на оплату услуг специализированных центров. Деньги на эти цели выделяются из регионального бюджета. По словам главы региона, родители довольны этим проектом, а результаты заметны уже спустя первую неделю занятий со специалистами.

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«Результаты первого года нас действительно порадовали. Мы сегодня видим, что комплексный подход позволяет более эффективно выстраивать реабилитацию детей. Поэтому пилотный проект в перспективе будет расширяться и на другие территории», — подчеркнул глава Минтруда Антон Котяков.

В проекте принимают участие 10 организаций, 2 из которых — некоммерческие. В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на создание комплексной системы реабилитации детей-инвалидов по всей стране.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Тюменцы#Помощь#Проекты#Инвалиды#Реабилитация#Поддержка#Любовь Селезнева
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