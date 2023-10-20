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«Аэрофлот» и «Росатом» будут выпускать комплектующие для иностранных самолетов

«Аэрофлот» и «Росатом» будут выпускать комплектующие для иностранных самолетов

20 октября 2023, 14:11
Фото: aeroflot.ru
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и авиакомпания «Аэрофлот» заявили, что займутся выпуском российских аналогов расходников и комплектующих для иностранных самолетов, находящихся в эксплуатации авиагруппы.

В дальнейшем их продукция будет использоваться для технической поддержки других авиаперевозчиков России, пишут iz.ru. Таким образом, большая часть проблем авиагруппы будет решена.

Об этом сообщается в интервью заместителя генерального директора и технического директора «Аэрофлота» Алексея Михалика в корпоративном онлайн-журнале компании.

В России будут разрабатывать, сертифицировать и производить авиационные комплектующие для любых моделей иностранных воздушных судов. Это детали для кабин, салонов, багажников самолетов. Кроме этого, российские специалисты будут проводить ремонт конструкции, отметил Алексей Михалик.

Он пояснил, что в этом направлении уже начали проводить научные исследования и испытания. Также началось производство комплектующих, однако полноценный выпуск продукции с талонами годности компонентов запустят в первой половине 2024 года. Летом этого года в России начали производить аналоги воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.

Андрей Добряков, заместитель руководителя Росавиации, сообщил изданию «Известия», что на данный момент сотрудники «Росатома» проводят консультации с Росавиацией и «Аэрофлотом» в сфере разработки процедур сертификации, предусмотренных ФАП-21G. Добряков также пояснил, что производимые «Росатомом» воздушные фильтры предназначены для самолетов Airbus А320.

Для российских компаний, специализирующихся на авиаперевозках, ремонте воздушных судов и разработке авиатехники, достаточно сложно наладить самостоятельное производство аналогов иностранных комплектующих к западным самолетам. На это обратил внимание Алексей Михалик. В качестве причины таких проблем он указал отсутствие профильных научно-производственных баз. Тем временем авиакомпании продолжают использовать воздушные суда иностранного производства, а их ремонт проводят собственными силами, то есть без поддержки Boeing и Airbus.

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