«Аэрофлот» и «Росатом» будут выпускать комплектующие для иностранных самолетов

Он пояснил, что в этом направлении уже начали проводить научные исследования и испытания. Также началось производство комплектующих, однако полноценный выпуск продукции с талонами годности компонентов запустят в первой половине 2024 года. Летом этого года в России начали производить аналоги воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.