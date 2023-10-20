29 рублей за поездку, которой не было. Как в тюменских автобусах дурят пассажиров

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
«Я регулярно пользуюсь услугами общественного транспорта и нередко наблюдаю, как водители или кондукторы переругиваются с пассажирами при попытке последних оплатить проезд банковской картой. Как правило, суть конфликта всегда одна: по тем или иным причинам не проходит оплата проезда по безналичному расчёту. Несколько месяцев назад я столкнулся с такой же неприятной ситуацией.
В августе терминал кондуктора выдал непонятную ошибку, когда я пытался оплатить проезд банковской картой в одном из тюменских автобусов. На такие случаи в салоне каждого автобуса размещён номер телефона горячей линии «ТТС». Набрав его и объяснив оператору суть обращения, услышал буквально следующее:
«Мы вам ничем не можем помочь, потому что не видим тюменских транзакций. Не срабатывает карта — платите наличными или попробуйте рассчитаться с её помощью в другом автобусе».
Более «профессиональной» поддержки придумать сложно! И что теперь делать? Прямого требования выйти из автобуса нет, но по лицу кондуктора ясно: мной желают пообедать. Выхожу на ближайшей остановке. Офис «ТТС» находится всего в паре кварталов. Решаю посетить его и выяснить, в чём проблема: на назначенную встречу всё равно уже опоздал.
В офисе меня встречает служащая транспортной компании. Объясняю ей ситуацию, после чего она приносит терминал — точно такой же, какие используют в автобусах.
«Ваша карта в стоп-листе», — сообщает женщина.
Каким образом она туда попала, интересно знать, если сумма на счёте карты за последний квартал не опускалась ниже пяти тысяч рублей? Вместо адекватного исчерпывающего ответа мне рекомендуют обратиться в банк, выпустивший карту. Перемещаюсь в ближайший офис банка. Консультант отвечает, что все вопросы взаимодействия с «ТТС» надо решать только с представителями «ТТС», и банк в этом случае ничем помочь не может. Кроме того, менеджер сообщила, что неизвестно, в течение какого периода времени процессинг «ТТС» будет предпринимать попытки списать деньги, а так же то, что мой случай — далеко не единичный. Вопрос, как страховаться от подобных пакостей, повис в воздухе.
29 рублей за поездку, которая не состоялась, с моей карты контора всё-таки сдёрнула. И после этого я решил для себя: никогда больше не буду платить за проезд по безналу!
Карту, кстати, впоследствии пришлось закрыть, поскольку банк не дал никаких гарантий безопасности моих сбережений. Никто не знает, сколько ещё моих денег захочет снять эта организация, глупо оправдываясь техническим сбоем.
И что меня радует после отказа от безналичной оплаты, так это полное отсутствие конфликтов с водителями и кондукторами. Нет безналичной оплаты — нет проблем. А вам дороги ваши нервы?»