29 рублей за поездку, которой не было. Как в тюменских автобусах дурят пассажиров

В августе терминал кондуктора выдал непонятную ошибку, когда я пытался оплатить проезд банковской картой в одном из тюменских автобусов. На такие случаи в салоне каждого автобуса размещён номер телефона горячей линии «ТТС». Набрав его и объяснив оператору суть обращения, услышал буквально следующее:

«Я регулярно пользуюсь услугами общественного транспорта и нередко наблюдаю, как водители или кондукторы переругиваются с пассажирами при попытке последних оплатить проезд банковской картой. Как правило, суть конфликта всегда одна: по тем или иным причинам не проходит оплата проезда по безналичному расчёту. Несколько месяцев назад я столкнулся с такой же неприятной ситуацией.

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Более «профессиональной» поддержки придумать сложно! И что теперь делать? Прямого требования выйти из автобуса нет, но по лицу кондуктора ясно: мной желают пообедать. Выхожу на ближайшей остановке. Офис «ТТС» находится всего в паре кварталов. Решаю посетить его и выяснить, в чём проблема: на назначенную встречу всё равно уже опоздал.

А у вас были проблемы с оплатой в тюменских автобусах?