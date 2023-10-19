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В Тюменской области переизбран председатель Счетной палаты

В Тюменской области переизбран председатель Счетной палаты

19 октября 2023, 15:54
Фото: 1MI
Дмитрий Огородников был переизбран на пост председателя Счетной палаты региона на новый срок.

Данный пост Дмитрий Огородников занимает уже 16 лет. Впервые он был избран председателем Счетной палаты Тюменской области 16 февраля 2007 года. В этот раз кандидатуру чиновника в региональный парламент внес губернатор области Александр Моор.

Депутаты в свою очередь поддержали выбор губернатора, а заместитель председателя областной думы Галина Резяпова отметила профессиональные способности Огородникова. По ее словам, у председателя Счетной палаты получилось усилить кадровый состав и ввести в обиход новые способы аудита.

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#Тюменская область#Счетная палата#Тюменская областная Дума#Кадровый состав#Областная дума#Дмитрий Балобанов
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