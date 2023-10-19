В Тюменской области переизбран председатель Счетной палаты

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Данный пост Дмитрий Огородников занимает уже 16 лет. Впервые он был избран председателем Счетной палаты Тюменской области 16 февраля 2007 года. В этот раз кандидатуру чиновника в региональный парламент внес губернатор области Александр Моор.
Депутаты в свою очередь поддержали выбор губернатора, а заместитель председателя областной думы Галина Резяпова отметила профессиональные способности Огородникова. По ее словам, у председателя Счетной палаты получилось усилить кадровый состав и ввести в обиход новые способы аудита.