В Тюменской области отмечается повышенный спрос на юани

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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«Люди переводят свои сбережения из долларов и евро в максимально понятный сегодня юань. Ставка по вкладам в этой валюте приносит доход, в отличие от европейской и американской валюты. Помимо роста депозитов в юанях, мы видим интерес и к ценным бумагам. И фактором влияния, наряду с дедолларизацией, становится развитие двусторонних отношений наших стран, увеличение внешнеторгового сотрудничества», — пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
По его словам, сегодня китайская валюта занимает уже почти треть от общего объема вкладов граждан в иностранной валюте. По итогам года ожидается рост доли до 50%, а к концу 2025 года и вовсе до 100%.
По прогнозам, в целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 году, по оценке ВТБ, доля юаней может превысить 45%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области появились спецчаты, где торгуют валютой по более выгодному курсу. К примеру, 50 тысяч долларов там можно купить за 73 рубля (за доллар). Купить доллар сегодня в банках можно в среднем по стоимости более чем 97 рублей за штуку.