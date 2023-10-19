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В Тюменской области отмечается повышенный спрос на юани

В Тюменской области отмечается повышенный спрос на юани

19 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI
За две недели сентября жители региона разместили на своих вкладах более 1 миллиона юаней. По словам аналитиков банка ВТБ, в октябре интерес к китайской валюте не падает.
«Люди переводят свои сбережения из долларов и евро в максимально понятный сегодня юань. Ставка по вкладам в этой валюте приносит доход, в отличие от европейской и американской валюты. Помимо роста депозитов в юанях, мы видим интерес и к ценным бумагам. И фактором влияния, наряду с дедолларизацией, становится развитие двусторонних отношений наших стран, увеличение внешнеторгового сотрудничества», — пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По его словам, сегодня китайская валюта занимает уже почти треть от общего объема вкладов граждан в иностранной валюте. По итогам года ожидается рост доли до 50%, а к концу 2025 года и вовсе до 100%.

По прогнозам, в целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет в два раза и достигнет 88 миллиардов юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 году, по оценке ВТБ, доля юаней может превысить 45%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области появились спецчаты, где торгуют валютой по более выгодному курсу. К примеру, 50 тысяч долларов там можно купить за 73 рубля (за доллар). Купить доллар сегодня в банках можно в среднем по стоимости более чем 97 рублей за штуку.

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