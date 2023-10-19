В Тюменской области отмечается повышенный спрос на юани

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области появились спецчаты, где торгуют валютой по более выгодному курсу. К примеру, 50 тысяч долларов там можно купить за 73 рубля (за доллар). Купить доллар сегодня в банках можно в среднем по стоимости более чем 97 рублей за штуку.