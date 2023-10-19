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Крайним сроком поставки обозначен февраль 2024 года

В тюменском автопарке появятся 34 новых больших автобуса

19 октября 2023, 02:58
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Крайним сроком поставки обозначен февраль 2024 года
Устаревшие автопарки — одна из самых острых проблем в регионах. Решение проблемы находится под контролем полпреда Президента Владимира Якушева.

Ситуация с пассажирскими перевозками в Тюменской области находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента Владимира Якушева. Он отметил, что качество жизни в регионе напрямую зависит от количества и состояния общественного транспорта. Чтобы ситуация была стабильно положительной, в городах области постоянно вносятся изменения в старые маршруты и открываются новые линии.

Маршрут тюменского автобуса №36к изменится с 21 октября
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«Одна из самых острых проблем, с которой сталкиваются регионы — это устаревшие автопарки. Использование таких инструментов, как специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты позволит обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок», — сообщил Якушев.

Так, в Тюменскую область запланирована поставка 34 новых автобусов большого класса. Автопарки пассажирского транспорта обновятся и в других регионах УФО: в Свердловскую область отправятся 330 автобусов разного класса, в Челябинскую — 131, в Курганскую — 101, в Ханты-Мансийский АО — 45, а в Ямало-Ненецкий АО — 15. Пресс-служба полпредства УФО сообщает, что крайним сроком поставки обозначен февраль 2024 года.

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#Общество#Транспорт#Тюменская область#Автобусы#Поставки#Любовь Селезнева
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