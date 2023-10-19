В тюменском автопарке появятся 34 новых больших автобуса

Ситуация с пассажирскими перевозками в Тюменской области находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента Владимира Якушева. Он отметил, что качество жизни в регионе напрямую зависит от количества и состояния общественного транспорта. Чтобы ситуация была стабильно положительной, в городах области постоянно вносятся изменения в старые маршруты и открываются новые линии.