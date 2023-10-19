В Тюмени задержали бандита, скрывавшегося 20 лет

В 1998 г. преступник, находясь на автодороге «Когалым-Сургут», с помощью своего друга напал на местного жителя. Вместе с приятелем они забрали личное имущество потерпевшего. В связи с этим преступлением в 1999 году было возбуждено уголовное дело, однако злоумышленника не удалось найти — к тому времени мужчина успел скрыться.