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Published Сегодня, 14:06

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Updated Сегодня, 14:08

В Тюмени задержали бандита, скрывавшегося 20 лет

В Тюмени задержали бандита, скрывавшегося 20 лет

19 октября 2023, 14:06
Фото: 1MI
Мужчина, совершивший тяжкое преступление пойман спустя более 20 лет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В 1998 г. преступник, находясь на автодороге «Когалым-Сургут», с помощью своего друга напал на местного жителя. Вместе с приятелем они забрали личное имущество потерпевшего. В связи с этим преступлением в 1999 году было возбуждено уголовное дело, однако злоумышленника не удалось найти — к тому времени мужчина успел скрыться.

Работы по поиску подозреваемого не прекращались и благодаря комплексу работ, проводимых Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Когалыму совместно с коллегами из УМВД России по городу Тюмени, выяснилось, что преступник является жителем Тюмени.

Сейчас пойманному мужчине уже 52года. Он помещен в изолятор временного содержания и ожидает дальнейшей передачи в Когалым.

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#Тюмень#Уголовное дело#Розыск#Задержание#Преступление#Когалым#Дмитрий Балобанов
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