В Тюмени задержали бандита, скрывавшегося 20 лет

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В 1998 г. преступник, находясь на автодороге «Когалым-Сургут», с помощью своего друга напал на местного жителя. Вместе с приятелем они забрали личное имущество потерпевшего. В связи с этим преступлением в 1999 году было возбуждено уголовное дело, однако злоумышленника не удалось найти — к тому времени мужчина успел скрыться.
Работы по поиску подозреваемого не прекращались и благодаря комплексу работ, проводимых Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Когалыму совместно с коллегами из УМВД России по городу Тюмени, выяснилось, что преступник является жителем Тюмени.
Сейчас пойманному мужчине уже 52года. Он помещен в изолятор временного содержания и ожидает дальнейшей передачи в Когалым.